Spinazzola: "Contro l'Irlanda del Nord contava vincere"

ROMA, 26 MAR - "Sapevamo che l'Irlanda del Nord avrebbe messo tanti palloni alti nella nostra area, che avrebbe giocato in un certo modo e che, quella di ieri sera, sarebbe stata una partita sporca. Però, abbiamo conquistato una vittoria importante ed era quello che contava". Lo ha detto, in conferenza stampa, Leonardo Spinazzola, commentando la vittoria dell'Italia sull'Irlanda del Nord, nell'esordio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. "E' un caso che tutte le italiane siano uscite dalla Champions - ha poi aggiunto, il romanista -. Prima di pensare all'Europeo dobbiamo pensare a Bulgaria e Lituania. Sappiamo di poter competere contro tutti: se vogliamo andare avanti dobbiamo vincere ogni partita". Infine, Spinazzola assolve la difesa della 'sua' Roma, spiegando che è formata da "giocatori giovani, ci sta che sbaglino". (ANSA).