Calcio: Ibra e ritorno in nazionale, 'nuovo re di Svezia'

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 MAR - "Carl XVII Guztaf": Zlatan Ibrahimovic si incorona nuovo re di Svezia, mentre ancora regna Carlo XVI Gustav, dopo il ritorno in nazionale. L'attaccante del Milan, che e' tornato a vestire la maglia della Svezia dopo cinque anni, è stato protagonista con un assist nella vittoria sulla Georgia per 1-0 nella prima partita di qualificazione al Mondiale 2022. E nella notte ha festeggiato postando sul suo profilo Instagram una sua foto con la maglia gialla mentre abbraccia Claesson, autore del gol vittoria, con la didascalia che allude all'autoincoronazione, e per farlo capire meglio ha sostituito la s di Gustav con la z di Zlatan. "Ho avuto sensazioni eccellenti", ha dichiarato dopo la partita il 39enne attaccante. "La sensazione del ritorno e' stata incredibile - ha poi detto dopo la partita di Stoccolma - L'ultima volta che ho giocato qui era diverso, lo stadio era pieno e l'atmosfera era diversa. Ma tutto il resto e' stato incredibile: sono molto fiero ed orgoglioso". "Ho fatto del mio meglio per aiutare la squadra", ha infine aggiunto con insolita modestia, lui che all'annuncio del rientro in nazionale aveva scritto 'Dio e' tornato'. Ora Ibrahimovic e la Svezia sono attesi da altri due impegni a breve: domenica contro il Kosovo per le qualificazioni, il 31 in amichevole con l'Estonia (ANSA-AFP).