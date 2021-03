Tennis: Miami; Musetti passa turno, oggi esordio di Sinner

ROMA, 26 MAR - Buona la prima per Lorenzo Musetti al torneo Miami Open, primo Masters 1000 stagionale. Nella notte italiana il 19enne talento del tennis azzurro, numero 94 del mondo, ha battuto per 6-4 6-4, in un'ora e 38 minuti di gioco, lo statunitense Michael Mmoh, n.181 del ranking. Al secondo turno Musetti sfiderà il francese Benoit Paire. Non è andata bene invece agli altri due azzurri impegnati nel primo turno, Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano sono stati infatti entrambi eliminati. Il primo ha perso a sorpresa per 6-3 6-4 contro il giapponese Yasutaka Uchiyama, (102); Fabbiano è stato invece sconfitto 7-6 1-6 6-3, dopo oltre due ore e mezza di lotta, dallo sloveno Aljaz Bedene, n.59 del ranking. Oggi, direttamente al secondo turno, nel tardo pomeriggio italiano, esordio assoluto a Miami per Jannik Sinner, che affronterà il francese Hugo Gaston (162), già battuto un paio di settimane fa negli ottavi a Marsiglia. Domani invece il debutto di Fabio Fognini, n. 17 del mondo, contro Sebastian Korda (87) e di Lorenzo Sonego (34) contro lo statunitense Bjorn Fratangelo, (233) (ANSA).