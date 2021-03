Mondiali 2022: Mancini, primo tempo ottimo, la ripresa no

ROMA, 25 MAR - "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nel secondo tempo potevamo fare di meglio. Il primo tempo è stato perfetto perchè abbiamo fatto due gol, potevamo farne anche due. Nel secondo abbiamo tenuto più palla e a farla girare meno veloce ma dopo cinque mesi ci può anche stare": così, ai microfoni di Rai Sport, il ct azzurro Roberto Mancini commenta il successo dell'Italia contro l'Irlanda del Nord nella prima partita delle qualificazioni europee per i Mondiali del Qatar. "Sapevamo che l'Irlanda ci poteva mettere in difficoltà - le parole del ct - nel secondo tempo abbiamo rischiato troppo. Immobile? Per un attaccante è fondamentale segnare. Ha fatto un'ottima partita siamo felici per lui e speriamo che gli attaccanti facciano come lui". Mancini ha poi ricordato Daniel Guerrini, il Primavera della Lazio morto ieri in un ncidente stradale: "Quello che è accaduto è una tragedia immane. Stasera abbiamo poi ricordato tutte le leggende del calcio italiano". (ANSA).