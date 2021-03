Coppa d'Africa: Gabon e Ghana qualificati per la fase finale

ROMA, 25 MAR - Il Ghana e il Gabon si sono qualificati per la fase finale della Coppa d'Africa, in programma a gennaio dell'anno prossimo sui campi del Camerun. I ghanesi, che hanno tenuto a battesimo l'esordio dello spezzino Emmanuel Gyasi (che è nato a Palermo, ma ha scelto di indossare la maglia della Nazionale del Paese dei genitori), hanno pareggiato a Durban contro il Sudafrica per 1-1 e hanno così ottenuto il pass per la fase finale. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Kudus, ma sono stati raggiunti da Percy Tau. Il Gabon, invece, ha avuto la meglio a Libreville sulla Repubblica Democratica del Congo con il punteggio di 3-0, grazie ai gol di Pierre-Emerick Aubameyang, Boupendza e Bouanga. (ANSA).