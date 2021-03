Ciclismo, Coppi tappa ad Hayter, Vingegaard leader

ROMA, 25 MAR - Ethan Hayter ha vinto la 3/a tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali di ciclismo, con partenza e arrivo a Riccione, dopo 145 chilometri. Il corridore britannico si è imposto in volata, con il tempo di 3h49'21", davanti al neozelandese Shane Archbold, secondo, e all'australiano Nick Schultz, terzo. Jacopo Mosca, che si è piazzato al quarto posto, è stato il miglior italiano sul traguardo. Nessun problema per il leader della classifica generale, il danese Jonas Vingegaard, che ha vissuto una giornata tutto sommato tranquilla. Gli organizzatori hanno deciso di non far transitare la corsa sul Monte Carpegna, dopo il maltempo degli ultimi giorni. (ANSA).