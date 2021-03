F1: Bahrain; Leclerc "siamo pronti, segnali positivi"

ROMA, 25 MAR - "Siamo il più pronti possibile, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto in questi tre giorni di test". Charles Leclerc comincia così la sua nuova stagione in Formula 1 con la Ferrari che lo vedrà insieme ad un compagno di scuderia, lo spagnolo Carlos Sainz. "Ora - avverte il pilota monegasco parlando del primo Gp in Bahrain che lo aspetta - sta alla pista. La vettura è più semplice da guidare, abbiamo dei segnali positivi, ma dobbiamo aspettare le qualifiche per vedere a che punto siamo". Sainz al posto di Vettel? "Con Carlos abbiamo la stessa età e gli stessi interessi e andiamo molto d'accordo, ma tutto andava bene con Vettel e sicuramente andrà tutto bene con Carlos". "L'anno scorso - ricorda Leclerc parlando della gara in Bahrain l'anno scorso - qui era un momento molto difficile per il team e la mia estrema motivazione si è tradotta in errori. Ho la stessa motivazione quest'anno ma vediamo di tradurla in risultati". (ANSA).