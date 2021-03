F1:Bahrain;emozione Schumi Jr al debutto "ora voglio di più"

ROMA, 25 MAR - "E' una bellissima sensazione, sono entusiasta. E' stato un lungo percorso. Ci sono stati i test, ma ora voglio di più". Queste le prime parole di Mick Schumacher nel giorno che dà il via con le interviste alla sua carriera in Formula con la scuderia americana Haas nel Gp del Bahrain. "Ho iniziato a gareggiare nei kart a due anni e mezzo. Ho amato tanti sport, ma - spiega il pilota tedesco - nulla mi ha dato le stesse sensazioni di quelle di gareggiare in macchina. E' una decisione che ho preso insieme a mio padre, è passato tanto tempo e ora sono qui. Per quanto riguarda il weekend di gara devo riuscire a comprendere le gomme. Sembra abbastanza diverso rispetto all'anno scorso, sarà importante avere il maggior numero di informazioni possibili. Onestamente mi sarebbe piaciuto cominciare a Melbourne ma anche Sakhir è un gran circuito è bello e divertente essere qui ripensando a quando vinse qui per la prima volta". Che cosa direbbe tuo padre del tuo debutto? "E' un qualcosa di molto privato e non devo essere io a rispondere" (ANSA).