Basket: Nba; Utah travolge i Nets, Orlando beffa Phoenix

ROMA, 25 MAR - La vittoria con largo margine di Utah Jazz sui Brooklyn Nets per 118-88 è il risultato più inatteso del turno di questa notte in Nba. E' vero che i Nets erano privi di James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant, ma la forza della capolista della Western Conference si è fatta sentire. Mattatore è stato Donovan Mitchell, autore di 27 punti, 7 assist e 6 rimbalzi in meno di mezzora di gioco. Gara da dimenticare invece per la seconda in classifica a ovest, Phoenix, beffata da Orlando Magic 112-111. La penultima della classe ha sfoderato una gran partita, vinta a pochi secondi dalla sirena con il canestro decisivo del francese Evan Fournier, peraltro alla sua ultima gara con il team. E' andata bene alla seconda della Eastern: i Bucks infatti hanno piegato 121-119 Boston; la sconfitta fa scivolare i Celtics all'ultimo posto della zona playoff. Sonora lezione dei Clippers agli Spurs, battuti in casa con un pesante 134-101. I californiani hanno trovato un Kawhi Leonard in stato di grazia (25 punti e 7 rimbalzi) e strapazzato malamente i texani, mai stati in partita. Nelle altre sfide, ko casalingo di Chicago, battuto dai Cavs per 103-94; e sconfitta pure per gli Hawks di Danilo Gallinari (12 punti per lui) contro i Kings, che hanno prevalso 110-108 (ANSA).