Mondiali 2022: 4-2 all'Olanda, la Turchia parte forte

ROMA, 24 MAR - Le qualificazioni europee al Mondiale del 2022 partono con lo show di Turchia-Olanda, partita del gruppo G giocata ad Instanbul. I padroni di casa hanno vinto 4-2 con una tripletta di Burak Yilmaz (il secondo su rigore), attaccante del Lilla. A segno anche il milanista Çalhanoglu. Per l'Olanda in gol Klaassen e De Jong. Le due reti olandesi, giunte in altrettanti minuti a metà della ripresa, hanno rimesso in bilico il risultato, fino a quel momento sul 3-0. Ma la rete di Yilmaz ad una decina di minuti dalla fine ha chiuso il discorso. (ANSA).