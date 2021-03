U.21: Balata, dalla B gran contributo a nazionale

ROMA, 24 MAR - "Devo ringraziare il presidente federale, Gabriele Gravina, che ha voluto riconoscere il contributo importante che la serie B dà alla crescita del calcio italiano. C'è da sottolineare che nel campionato di serie B abbiamo il minutaggio dei giovani tra i più alti in Europa". Lo ha detto il presidente della Lega serie B, Mauro Balata, accompagnatore della under 21 nella trasferta in Slovenia per la partita con la Repubblica Ceca, che ha ricordato ai microfoni di Rai 2 gli 11 giocatori di serie B che fanno parte del gruppo azzurro. "Certamente non è facile lavorare in queste condizioni - ha affermato ancora parlando dei controlli anti-covid - ma lo stiamo facendo con grande attenzione, con grande supporto da parte della federazione, dello staff e dei medici, rispettando tutte le regole e i protocolli anti contagio in modo quasi maniacale. Ce la stiamo mettendo tutta con grande attenzione". (ANSA).