Chiellini 'Pirlo? Problema non è suo ma della Juve'

PARMA, 24 MAR - "Il problema non è di Pirlo, ma della Juve intera". Così Giorgio Chiellini, alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, parla della crisi bianconera. "Sono in nazionale, e non vorrei parlare piu' di tanto della Juve - ha aggiunto il difensore azzurro -. Ci vorrebbe piu' tempo, e poi Paratici e Nedved sono stati chiari ed esaustivi sull'argomento", ha concluso riferendosi alla conferma della fiducia dei vertici societari nei confronti dell'allenatore. (ANSA).