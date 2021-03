Diritti tv: Lega Serie A, ancora un nulla di fatto

ROMA, 23 MAR - Ancora un nulla di fatto in Lega calcio per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I club - apprende L'ANSA - hanno appena votato sulla proposta di Dazn: 11 a favore, 8 astenuti (il Cagliari invece è uscito dal collegamento senza esprimersi). Le regole prevedono che per assegnare i diritti i voti a favore debbano essere almeno 14. (ANSA).