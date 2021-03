Ciclismo: Giro Catalogna; crono a Dennis, primato ad Almeida

ROMA, 23 MAR - Rohan Dennis ritrova la vittoria. E lo fa al Giro di Catalogna, dove conquista la 2/a tappa, una cronometro individuale disputata a Banyoles (Pla de l'Estany), su un percorso lungo 18,5 chilometri. L'australiano, pedalando alla media di 49,440 km/h, si è imposto in 22'27", precedendo di 5" il campione di Francia, Remi Cavagna, e di 28" il portoghese Joao Almeida. Quest'ultimo ha poi indossato la maglia di leader della classifica generale, con il tempo di 4h43'26" e con lo stesso tempo dello statunitense Brandon Mcnulty, a +3" sullo spagnolo Luis Leon Sanchez. Domani è in programma la 3/a tappa, la Cana Olimpic de Catalunya-Vallter 2000, con arrivo in salita. (ANSA).