F1: nipote Nannini in F2 'spero mi ricordino per vittorie'

ROMA, 23 MAR - "Non solo sogno di correre in Formula 1, ma spero di essere ricordato un giorno per le mie vittorie nella massima serie". Parola di Matteo Nannini, nipote dell'ex pilota italiano di F1 Alessandro Nannini, e da domenica al debutto in Formula 2 quando diventerà il primo driver a gareggiare nello stesso anno contemporaneamente anche in F3. Il 17enne forlivese correrà tutta la stagione con il team tedesco HWA RaceLab (che fa parte della galassia Mercedes) a partire dal 26 al 28 marzo in Bahrain a margine del Gran Premio di F1 a Sakhir. "E forse - rivela il giovanissimo Nannini -già quest'anno potrei avere l'opportunità di fare un test con una monoposto di Formula 1 tra i team motorizzati Mercedes" Dopo un inverno di intensa preparazione fisica, il giovane pilota italiano ha completato con successo una serie di produttive sessioni al simulatore presso la sede del team ad Affalterbach, concentrandosi sull'adattamento alle vetture di F2 e F3. "In F3 puntiamo a fare subito risultato - afferma Nannini intervistato dall'Ansa - mentre in F2 c'è da studiare ma non escluso sorprese vita la formula della gara". Il consiglio più importante che mi ha dato mio 'zio' Alex? "Tutti dicono di spingere il più possibile, ma lui mi ha consigliato di andare più piano a volte per andare più veloce ed è proprio così". (ANSA).