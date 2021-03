Moto: Qatar; Marquez fuori, Honda schiera Espargarò e Bradl

ROMA, 23 MAR - Marc Marquez non tornerà in pista nemmeno nei primi due appuntamenti della Motogp dell'anno. Non che sia un sorpresa assoluta, la notizia era considerata assai probabile, ma adesso è stata ufficializzata dalla Honda. Nella prima e nella seconda gara dell'anno che si terranno sul circuito di Losail in Qatar, il 28 marzo e poi la domenica successiva, la casa giapponese del pluricampione del mondo manderà in pista il pilota spagnolo Pol Espargarò e il tedesco Stefan Bradl. Marquez dunque continuerà a concentrarsi sul recupero dall'omero rotto. Bradl ha già sostituito il campione spagnolo l'anno scorso. "Correre con la Honda -ha detto il 29enne Espargarò, che nel 2020 ha gareggiato in sella a una Ktm- è qualcosa che la maggior parte delle persone sogna e non vedo l'ora di farlo. Non mi pongo un obiettivo per la gara se non quello di fare il meglio che possiamo. Facciamo un bello spettacolo per tutti i fan che sono a casa, è ora di andare a correre! " (ANSA).