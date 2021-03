F1: Alonso "torno per divertirmi e vincere"

ROMA, 23 MAR - "Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che torno, vinco gare e vinco titolo è uno sogno. Vediamo e incrociamo le dita". Così Fernando Alonso, ex campione del mondo di F1, ex ferrarista, pronto a tornare dopo tre anni nel circus a bordo di una Alpine (ex Renault). Ai microfoni di Skysport, il pilota spagnolo ha detto la sua alla vigilia del primo gp della stagione in Bahrein: "Sto sia fisicamente che mentalmente bene. Mentalmente pronto. Avendo avuto tutto lo scorso anno come preparazione, sapendo quello che mi aspettava, ho fatto un rientro graduale con la squadra. Anche fisicamente sto bene, mi sono preparato per tanti mesi e vediamo come inizierà la stagione". (ANSA).