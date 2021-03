Bonucci: "In azzurro per un altro importante obiettivo"

ROMA, 22 MAR - "Di nuovo qui per un altro importante obiettivo #LB19 #VivoAzzurro #WCQ". E' il messaggio pubblicato da Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale, sul proprio account di Instagram. Un modo come un altro per allontanare i cattivi pensieri, dopo il clamoroso ko interno dei bianconeri contro il Benevento in campionato, e concentrarsi sulle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. (ANSA).