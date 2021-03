Varane: "Zidane ct della Francia? Normale candidarsi"

ROMA, 22 MAR - "Allenare la Nazionale penso sia l'obiettivo di qualsiasi tecnico francese. Per Zidane può essere una possibilità, normale che possa candidarsi ma, in questo momento, non è importante. Il nostro ct sta portando avanti un ottimo lavoro e dobbiamo essere concentrati sui prossimi obiettivi: la qualificazione per il Mondiale e la vittoria nell'Europeo". Così il difensore della Francia e del Real Madrid, Raphael Varane, in un'intervista a Europe 1. Sulla lunghissima assenza dal gruppo dei 'Bleus' del compagno nel Real, Karim Benzema, aggiunge: "Non sono il più adatto a parlarne e poi questo argomento mi mette a disagio. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto quattro volte la Champions, lo vedo migliorare ogni giorno. Posso dire che sta giocando il suo miglior calcio, è un grande lavoratore". Infine su Kylian Mbappé aggiunge che "ha le qualità per segnare un epoca". (ANSA).