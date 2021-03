Dybala: "Ho sofferto molto, ora due mesi per lottare"

TORINO, 22 MAR - "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi: la sofferenza è uguale, o anche maggiore, quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni". Così l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, commenta su Instagram il momento della squadra e personale. "Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e, adesso più che mai, dobbiamo essere uniti - ha aggiunto l'argentino, assente dai campi dallo scorso 10 gennaio per un infortunio al ginocchio -. Io continuo ad allenarmi e non vedo l'ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve". (ANSA).