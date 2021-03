ANSA-BOX/F1: Leclerc pronto all'esordio "è quasi l'ora"

ROMA, 22 MAR - "E' quasi l'ora". Più che un appuntamento sembra una sfida bella e buona. La lancia il ferrarista Charles Leclerc sul proprio account Instagram, in vista dell'esordio nella nuova stagione della F1 che avverrà in Bahrain, nel prossimo week-end. Il pilota monegasco è pronto a una nuova sfida e soprattutto per rilanciare le quotazioni della casa di Maranello nel borsino del Mondiale di Formula 1. Impresa non di poco conto, dopo le magrissime figure della passata stagione. Piloti e vetture sono già pronti ad accendere i motori per la 72/a stagione della F1, il cui Mondiale venne istituito nel 1950. Questo sarà il 17/o Gp del Bahrain; il primo, nel 2004, lo vinse Michael Schumacher, su Ferrari. Nel 2011 la gara non si disputò a causa delle proteste contro il Governo locale che provocarono non pochi disordini e bloccarono l'evento. L'anno scorso al Gp del Bahrain si è affiancato il Gp di Sakhir: fu l'ultima delle tre circostanze nelle quali la F1 ai tempi del Covid-19 ha gareggiato per settimane consecutive sullo stesso circuito, dopo il Red Bull Ring (Austria e Stiria) e a Silverstone (Gran Bretagna e 70/o anniversario). Si riproporrà l'assolo delle Mercedes, oppure la Red Bull riuscirà a tenere il passo della scuderia che, negli ultimi anni, ha stradominato la scena mondiale? "Non possiamo ancora dire a che punto siamo rispetto agli altri - ha dichiarato, prima della partenza per il Bahrain, Max Verstappen - ho comunque un buon feeling con la vettura. I test sono andati bene, ma non dicono nulla sulla prestazione pura. La Mercedes è ancora favorita, è impossibile che non lo sia, dal momento che ha vinto sette Mondiali di fila: loro vogliono che la gente pensi a noi come favoriti. Lo fanno per metterci pressione". (ANSA).