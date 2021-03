Ciclismo, Giro della Catalogna: tappa e maglia a Kron

ROMA, 22 MAR - Andreas Kron in 4h20'05" ha vinto la tappa inaugurale del Giro della Catalogna di ciclismo, con partenza e arrivo a Calella, lunga 178,4 chilometri. Il giovane danese, classe 1998, al secondo successo in carriera, ha battuto allo sprint lo spagnolo Luis Leon Sanchez, secondo, il francese Rémy Rochas, terzo, e il tedesco Lennard Kamna, quarto. Primo degli italiani Giulio Ciccone, che si è piazzato al 21/o posto, con lo stesso tempo del vincitore. Già un ritiro eccellente nella prima tappa: è quello del portoghese Alberto Rui Costa. Domani è in programma la seconda tappa, una cronometro ondulata lunga 18,5 chilometri, con partenza e arrivo a Banyoles. (ANSA).