Moto: Marquez, non torno questo fine settimana in Qatar

ROMA, 22 MAR - Marc Marquez, dopo essersi consultato con il suo team medico dell'Hospital Ruber Internacional, ha ritenuto prudente non rientrare in gara questo fine settimana in Qatar. "Dopo l'ultimo controllo, i medici mi hanno avvisato che la cosa più prudente era di non prendere parte al Gran Premio del Qatar e di proseguire con il piano di recupero che abbiamo seguito nelle ultime settimane - spiega il pilota in una dichiarazione - Mi sarebbe piaciuto poter partecipare alla gara di apertura del Mondiale, ma dovremo continuare a lavorare per riuscire a recuperare le condizioni ottimali che ci consentano di tornare alle competizioni". (ANSA).