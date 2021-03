Tokyo: Comitato, possibile via libera 500 volontari stranieri

TOKYO, 22 MAR - Dopo aver vietato l'ingresso in Giappone agli spettatori stranieri in occasione dell'Olimpiade di Tokyo, divieto esteso anche ai volontari provenienti da altri paesi, ora il comitato organizzatore dei Giochi avrebbe avuto un ripensamento a proposito di questi ultimi, che senza pandemia avrebbe dovuto essere ottomila. Secondo quanto scrive il quotidiano 'Japan Times', il Col avrebbe infatti deciso di permettere l'ingresso e l'utilizzo di 500 volontari, "in grado di svolgere funzioni specifiche". Il giornale cita in particolare traduttori e interpreti, che saranno comunque sottoposti, al loro arrivo a Tokyo e durante i Giochi, a un rigido protocollo sanitario. (ANSA).