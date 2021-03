Calcio: Suarez taglia il traguardo dei 500 gol in carriera

ROMA, 22 MAR - Se con l'italiano non se la cava molto bene, Luis Suarez conosce però benissimo la lingua del pallone. Ieri sera ne ha data l'ennesima prova segnando, di testa, il gol numero 500 in carriera. Una rete che ha regalato la vittoria All'Atletico Madrid, leader della Liga, sull'Alaves. L'attaccante uruguaiano, 34 anni, è così giunto a quota 19 con i Colcioneros. A questi vanno aggiunti 198 gol per il Barcellona, 82 per il Liverpool e 63 per l'Uruguay. Suarez ha iniziato la sua carriera nell'Uruguay Club Nacional, dove ha segnato 12 gol, prima di passare al Groningen, in Olanda, dove ha segnato 15 reti. E' poi passato all'Ajax (2007), aggiungendo 111 gol prima di trasferirsi al Liverpool nel 2011 e poi al Barcellona nel 2014. (ANSA).