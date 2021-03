Coppa America: Luna Rossa, non vediamo l'ora di ritornare

ROMA, 22 MAR - "Non vediamo l'ora di ritornare a regatare sugli AC75 nella prossima edizione dell'America's Cup". Così si conclude una nota di commiato del Team Luna Rossa Prada, battuto in finale da New Zealand. "Un team come Luna Rossa, con una grande storia alle spalle, andrà avanti per onorare tutti coloro che ci hanno sostenuto, dagli sponsor, ai partner, ai supporter e ai milioni di fan che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza anche a chilometri di distanza. E' anche grazie alla loro passione ed entusiasmo che siamo arrivati fin qui - prosegue la nota - Abbiamo dimostrato di essere un valido sfidante e di avere valori importanti sia in acqua che a terra". "Subire una sconfitta non è facile, ma questo è lo sport, questa è la vela e questa è l'America's Cup. A volte è brutale, ma bisogna accettare il risultato ed imparare dagli errori. Finché non ti arrendi, non hai realmente perso: questo è l'essenza che caratterizza Luna Rossa. Siamo felici di essere arrivati fin qui e ancora più entusiasti di ritornare più forti - è la certezza del team - nella speranza che la Coppa continui a rispettare lo spirito che l'ha sempre contraddistinta in tutti questi anni e l'ha reso il trofeo velico più ambito e affascinante". (ANSA).