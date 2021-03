Roma: Fonseca, Fonseca 'non ha mentalità per giocare con big'

ROMA, 21 MAR - "Magari non abbiamo la mentalità per lottare con queste squadre che devono entrare in Champions", duro lo sfogo di Paulo Fonseca a Sky Sport dopo la sconfitta della Roma per 2-0 col Napoli. Poi ha continuato: "Nel primo tempo ho visto una squadra senza coraggio. Nella ripresa è stata una gara diversa, ma nel primo tempo non siamo esistiti". E sulle responsabilità non salva nessuno: "Lo siamo tutti, quando abbiamo paura di perdere è troppo difficile vincere". Fonseca ha poi concluso: "Non vincere contro le grandi ci ha creato ansia e magari sono mancato anch'io nel dare giuste motivazioni, ma solo noi possiamo cambiare tutto ciò". (ANSA).