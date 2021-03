Calcio: Spagna; 1-0 all'Alaves, Atletico non perde il passo

ROMA, 21 MAR - L'Atletico Madrid batte 1-0 l'Alaves nella 28/a giornata di Liga e si riporta a +6 sul Real Madrid, vittorioso ieri a Vigo. Nelle altre partite del pomeriggio, vincono Villarreal e Valencia, entrambe 2.1 rispettivamente sul Cadice e sul Granada, mentre Getafe-Elche finisce 1-1. Il posticipo vede il Barcellona impegnato in casa della Real Sociedad. A Madrid, è Suarez a sbrogliare le carte per l'Atletico a inizio ripresa, con un colpo di testa su cross di Trippier. Quando la vittoria sembrava assicurata, un mani di Savic offre all'Alaves l'occasione di pareggiare su rigore, ma Joselu si fa bloccare il tiro da Oblak e i tre punti vanno in tasca a Diego Simeone. (ANSA).