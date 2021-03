Biathlon: norvegese Boe vince cdm, ottavo Hofer

ROMA, 21 MAR - Il francese Simon Desthieux ha vinto la gara conclusiva della Coppa del mondo di biathlon maschile, la mass start di Oestersund, precedendo il russo Eduard Latypov e il norvegese Johannes Thingnes Boe, che con questo risultato ha conquistato la coppa del mondo, con 1052 punti, battendo il compagno di squadra Sturla Laegreid per 13 lunghezze. L'azzurro Lukas Hofer ha lottato, ma ha pagato i molti errori al tiro e ha chiuso solo al 18/o posto. La sua stagione è stata molto positiva, testimoniata dall'ottavo posto nella classifica assoluta finale con 753 punti. La prova femminile, ritardata e disturbata da una forte vento, è andata, per la prima volta in carriera, alla norvegese Ingrid Tandrevold, davanti alla bielorussa Dzinara Alimbekava e alla tedesca Franziska Preuss. Dorothea Wierer è arrivata all'ultimo poligono in seconda posizione e con 3 sbagli già accusati ma le condizioni proibitive l'hanno costretta comunque a commettere altri 3 errori, che l'hanno portata a chiudere al 26/o posto. Meglio Lisa Vittozzi, ventesima. La Coppa generale è andata a Tiril Eckhoff con 1152 punti, davanti alla compagna di squadra Marte Roiseland con 963 e alla tedesca Preuss con 840. Wierer ha chiuso al quinto posto con 821 punti, ma nella sua stagione può comunque vantare la vittoria della Coppa Individuale. (ANSA).