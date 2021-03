Samp: Ranieri "doppia contentezza, vincere senza subire gol"

GENOVA, 21 MAR - Dopo cinque gare, la Sampdoria ha ritrovato contro il Torino i tre punti con una vittoria conquistata senza subire reti e per Ranieri è forse il miglior binomio. "Abbiamo fatto tre punti e a tenuto la porta chiusa: la contentezza è doppia - ha spiegato il tecnico blucerchiato -. Sapevamo sarebbe stata difficile. Il primo tempo è stato molto bello e intenso. Abbiamo fatto anche una grande azione sul gol del vantaggio. Ma il Torino non è certo l'ultimo arrivato. Appena mercoledì ha fatto un exploit contro il Sassuolo, quindi sapevamo che avremmo dovuto lottare su ogni centimetro". Un successo che proietta i blucerchiati al decimo posto in classifica nella parte sinistra. "Noi abbiamo fatto una prima parte di campionato molto bella, nella seconda invece pur giocando bene non stavamo facendo punti. Ho detto ai miei ragazzi che non dovevamo sporcare quanto fatto con un finale anonimo. Quindi dobbiamo raggiungere la parte sinistra della classifica". (ANSA).