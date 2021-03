Calcio: l'Atalanta passa al Bentegodi e blinda il 4/o posto

ROMA, 21 MAR - Blitz dell'Atalanta al Bentegodi e quarto posto in classifica blindato. In casa del Verona i bergamaschi passano 2-0 con le reti realizzate entrambe nel primo tempo. La prima grazie al rigore trasformato da Malinovskiy (fallo di mano in area di Dimarco) al 33'. Raddoppio tutto merito di Duvan Zapata (arrivato a quota 10 centri) al 42'. L'attaccante colombiano supera un difensore, quindi batte Silvestri in uscita. L'Atalanta sale a 55 punti e tiene a distanza Roma e Napoli (entrambe a 50), impegnate questa sera nella scontro diretto in casa dei giallorossi. (ANSA).