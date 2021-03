Sci: gigante Lenzerheide alla Robinson, Brignone 4/a

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 21 MAR - L'ottavo ed ultimo slalom gigante della stagione 2020-'21 alle Finali di Lenzerheide è stato vinto in 2.19.48 con una superlativa seconda manche dalla neozelandese Alice Robinson, 19 anni e terzo successo in carriera. Seconda l'americana Mikaela Shiffrin in 2.19.76 e suo 105/o podio. Terza la slovena Meta Hrovat in 2.19.96 Per l'Italia la migliore è stata Federica Brignone, 4/a in 2.20.77. Poi Marta Bassino 7/a in 2.20.93 ed Elena Curtoni 13/a in 2.23.40. (ANSA).