Sci: Lenzerheide; Schwarz comanda lo slalom, Vinatzer 8/o

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 21 MAR - L'austriaco Marco Schwarz, già vincitore della coppa di disciplina, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale delle Finali di cdm di Lenzerheide con il tempo di 52.79. Alle sue spalle il francese Clemens Noel in 52.97 e l'altro austriaco Adrian Pertl in 53.41. Dei due azzurri in gara, Alex Vinatzer ha chiuso 8/o in 53.79 mentre fuori è finito Manfred Moelgg. Fuori anche il norvegese e campione del mondo Sebastian Foss-Solevaag. Seconda manche alle 13:45 e poi la stagieon 2020/21 sarà ufficialmente chiusa. (ANSA).