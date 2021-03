Sci: gigante Lenzerheide, Shiffrin al comando e Bassino 2/a

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 21 MAR - La statunitense Mikaela Shiffrin è al comando in 1.11.08 dopo al prima manche dello slalom gigante di cdm Di Lenzerheide, ultima gara della stagione 2020-21. Alle sue spalle, con soli dieci centesimi di ritardo, ci sono l'azzurra Marta Bassino, che ha già vinto la coppa di disciplina, e la slovena Meta Hrovat ex aequo in 1.11.18. Per l'Italia - con cielo coperto, dieci gradi sotto zero ed un fondo finalmente duro e compatto - ci sono poi Federica Brignone 7/a in 1.12.47 ed Elena Curtoni 12/a in 1.13.19. In questa prima manche ha stupito la prova della svizzera Lara Gut-Behrami che già alla seconda porta si e' fermata senza apparenti ragioni. Seconda manche alle ore 12:30. (ANSA).