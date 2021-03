Bundesliga: il Bayern vola con Lewandowski, tris allo Stoccarda

ROMA, 20 MAR - Robert Lewandowski segna una tripletta nel 4-0 che il Bayern Monaco ha inflitto allo Stoccarda in un incontro della 26/a giornata di Bundesliga, consentendo ai campioni in carica di salire a 61 punti e mantenere quattro lunghezze di vantaggio sul Lipsia, che ieri aveva vinto a Bielefeld. La marcia del Bayern stupisce meno di quella del bomber polacco, che solo in campionato ha segnato 35 reti, due in più di quelle realizzate in 27 giornate di serie A dalla coppia dell'Inter Lukaku-Lautaro Martinez. Negli altri incontri del pomeriggio, il Wolfsburg ha vinto 2-1 a Brema, l'Eintracht Francoforte ha strapazzato l'Union Berlino con un netto 5-2 favorito dalla doppietta di Andre Silva, che con 21 reti viaggia a braccetto con Haaland. Il fenomeno norvegese, pure a segno due volte oggi, ha salvato al 90' il Borussia Dortmund da una sconfitta a Colonia. Il 2-2 in extremis lascia però strada alle rivali dei gialloneri per un posto in Champions: il Wolfsburg è terzo con 51 punti, l'Eintracht quarto con 47 e il Borussia quinto a 43. (ANSA).