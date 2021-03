Sei Nazioni: Scozia-Italia 52-10, azzurri 32/o ko di fila

ROMA, 20 MAR - La Scozia ha battuto l'Italia 52-10 in una partita della quinta e ultima giornata del 6 Nazioni 2021, giocata a Edimburgo. Per gli azzurri è la 32/a sconfitta consecutiva nel torneo, dove non vincono dal 28 febbraio 2015, quando batterono proprio gli scozzesi a Murrayfield. Anche quest'anno chiudono all'ultimo posto in classifica, con zero punti. (ANSA).