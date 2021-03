Ciclismo: Stuyven 'ho azzardato, così ho vinto a Sanremo'

MILANO, 20 MAR - "Ho azzardato un all-in, così ho vinto la Milano-Sanremo". Jasper Stuyven, il ciclista belga fresco vincitore della 112esima edizione della Classicissima di Primavera, usa una metafora del poker per analizzare il suo primo successo in una Monumento. "Non riesco davvero a realizzare di aver vinto qui - spiega il 29enne, ai microfoni della Rai - e descrivere quello che sento dentro. E' incredibile non trovo le parole. Magari me renderò meglio conto domani o tra qualche settimana". (ANSA).