Sci: Lenzerheide; Vlhova vince cdm, Liensberger coppa slalom

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 20 MAR - La slovacca Petra Vlhova, prima atleta del suo Paese, ha vinto la coppa del mondo 2021 di sci alpino donne con una gara di anticipo sulla fine della stagione, grazie al sesto posto nell'ultimo slalom stagionale a Lenzerheide. La gara è stata vinta dalla austriaca Katharina Liensberger, in 1.49.77, che ha conquistato anche la coppa di disciplina, dopo i due ori mondiali. Sul podio odierno sono salite Mikaela Shiffrin (1.51.01) e l'elvetica Michelle Gisin (1.51.72). Per l'Italia - squalificata per inforcata nella seconda manche Irene Curtoni, a 35 anni nell'ultimo slalom della sua carriera con due podi ottenuti - in classifica ci sono Federica Brignone 17/a e l'esordiente Sophie Mathiou 19/a. Parecchia Italia c'è comunque nel successo della Vlhova, grazie all'allenatore bergamasco Livio Magoni. Prima della slovacca, Magoni aveva portato alla conquista della coppa del mondo anche la slovena Tina Maze. In seguito aveva allenato anche le azzurre ma i suoi metodi di lavoro non erano piaciuti a tutte le atlete e così aveva dovuto lasciare la squadra italiana per passare con Vhlova. (ANSA).