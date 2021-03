Roma: Fonseca, incertezza sul futuro non mi pesa'

ROMA, 20 MAR - "L'incertezza sul mio futuro non mi pesa, sono concentrato solo sul presente che è domani". Con queste poche parole, l'allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, liquida il discorso sul suo contratto in scadenza a giugno, ma che prevede l'opzione di prolungarlo di un anno se dovesse portare la Roma in Champions League. Il tecnico portoghese non vuole distrazioni e guarda solo alla partita con il Napoli dove non avrà Smalling e Veretout. "Chris non dovrà operarsi - ha spiegato -. Lo stiamo gestendo giorno per giorno. Saranno entrambi fuori dalla partita domani, ma stanno recuperando bene e a breve torneranno". Sulla squadra di Gattuso, invece, ha aggiunto: "Ha battuto il Milan, per me è una delle più forti in Italia. Vogliono avere l'iniziativa e difendono molto bene". Anche per questo in conferenza non ha dato indicazioni sulla formazione. (ANSA).