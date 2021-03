Roma: Fonseca 'Napoli riposato? Noi pronti, nessun alibi'

ROMA, 20 MAR - "Quello che voglio dire è che siamo pronti, abbiamo gestito alcuni calciatori giovedì e non voglio alibi, la squadra deve essere . Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli, rispondendo a chi chiedeva se il poco tempo per preparare la partita potesse incidere rispetto alla squadra di Gattuso che ha avuto una settimana intera di allenamenti. Il tecnico portoghese ha poi continuato: "Le sfide con lo Shakhtar devono motivarci. Siamo orgogliosi del nostro percorso europeo, ma ora dobbiamo tornare a penare al campionato". (ANSA).