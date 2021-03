Sport:Comitato 4.0 "delusi da dl sostegni,nessun intervento"

ROMA, 20 MAR - "Le nostre proposte sfilate dal decreto, così non possiamo continuare. Siamo delusi e amareggiati, nessun intervento per il nostro comparto". Il dl sostegni non piace al Comitato 4.0 che all'indomani dell'approvazione del decreto sottolinea la mancanza di interventi per lo sport. "Siamo molto amareggiati, le proposte avanzato e che erano contenute nel vecchio decreto ristori 5 sono state sfilate dal decreto sostegni" dichiarano i presidenti di Lega Pro, Lega Basket Seria A, Lega nazionale pallacanestro, Lega Pallavolo Serie A. "Lo sport è anche un importante settore economico con imprenditori che sostengono le società". (ANSA).