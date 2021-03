Atletica: Yang stabilisce nuovo record mondo 20 km marcia donne

HUANGSHUANGXI, 20 MAR - La cinese Yang Jiayu, campionessa del mondo 2017, ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 20km di marcia donne vincendo la gara dei campionati nazionali in 1h23'49", tempo che migliora di 49 secondi il vecchio record. Anche la seconda classificata, la campionessa olimpica Liu Hong, è ansata al di sotto del vecchio primato, concludendo in 1h24'47". Terza Qieyang Shenjie in 1h24'45". Nella prova maschile, vittoria del 27enne Wang Kaihua in 1h16'54", terzo miglior tempo di tutti i tempi. (ANSA).