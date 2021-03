Nba: Gallinari si vaccina "importante credere nei benefici"

ROMA, 19 MAR - Danilo Gallinari ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-covid. L'azzurro della Nba è rientrato nel gruppo dei 14 giocatori degli Hawks di Atlanta a cui è stato somministrato il siero dopo la vittoria casalinga su Oklahoma City. In tutto, 36 membri dello staff del club hanno ricevuto l'iniezione, tutti idonei a riceverlo in base alle normative statali della Georgia. "Ho ricevuto la prima dose del vaccino per il covid - ha scritto il cestista sui social - E' importante credere nei benefici del vaccino per proteggere tutti noi e i nostri cari. Fra qualche settimana riceverò la seconda dose e non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo della nostra vita". (ANSA).