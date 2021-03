Calcio: Gran Galà Aic; Gasperini miglior allenatore

MILANO, 19 MAR - L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stati premiato con il premio Aic come miglior allenatore nel Gran Galà Aic 2021. "Vincere contro se stessi - le parole di Gasperini - e superare i propri obiettivi, arrivare in Champions due anni di fila, in finale di Coppa Italia sono risultati importanti. Anche se non si alza un trofeo sono vittorie importantissime. Superare se stessi rende vincenti". "E' stata una stagione particolare - ricorda il tecnico - siamo stati competitivi nonostante le difficoltà particolari che si sono vissute a Bergamo. Essere arrivati a un passo dalle semifinali di Champions League è stato straordinario. Il mio grazie va a tutte le componenti per quanto siamo riusciti ad ottenere". (ANSA).