Grandi eventi sportivi, Guadagnini direttore commerciale Emg

ROMA, 19 MAR - Fabio Guadagnini è il nuovo Chief Commercial Officer del polo italiano di Euro Media Group (EMG), gruppo leader a livello globale per la fornitura di mezzi, strutture e servizi per i grandi eventi sportivi e il mercato televisivo e cinematografico, che in Italia opera attraverso quattro società consociate: la casa di produzione 3zero2tv, le aziende di servizi ad alta tecnologia Netco Sports Italia e Global Production e il polo milanese di studi televisivi 3Zero2Studios. A diretto riporto del nuovo cp Claudio Cavallotti, Fabio Guadagnini ricoprirà il ruolo di Chief Commercial Officer per tutte le quattro consociate italiane. Guadagnini entra in EMG dopo un'esperienza trentennale nel settore media e produzione tv, dagli inizi nel '91 a Telepiù.. Ha guidato numerosi programmi, format televisivi e start up di canali lineari, tra cui Sport Stream (2000), SkySport24 HD (2008), Sky Sport F1 HD (2011). È stato direttore responsabile di Sky Sport HD dal 2009 e ha gestito le operazioni di lancio Fox Sports in Italia come Vice President, dal 2013. Nel 2016 ha guidato la comunicazione di Roma 2024, il progetto di candidatura olimpica avviato dal Coni, per poi approdare ad AC Milan come Chief Communications Officer, occupandosi della riorganizzazione della Media House, di Milan TV e dei principali asset digitali. "Siamo entusiasti di avere a bordo un professionista di grandissima esperienza come Fabio Guadagnini - dichiara Claudio Cavallotti, Ceo di Emg in Italia -. Questo nuovo ingresso segna un ulteriore tassello nella strategia di crescita del gruppo in Italia, che oggi rappresenta uno dei principali operatori nazionali nei servizi di produzione, promozione e trasmissione televisiva ad alta tecnologia, con l'offerta di un sistema integrato di competenze già apprezzato da importanti clienti italiani ed internazionali come Eurosport Italia, DAZN, Sky, Mediaset, Lega A, Infront". "Sono onorato ed entusiasta per questa importante opportunità professionale - afferma Guadagnini -. Mi unisco a un gruppo di professionisti con qualità eccellenti a cui ricambierò con il massimo impegno ed energia per intraprendere un percorso comune di crescita" (ANSA).