Inter "Sala offensivo, sconcerto per le sue parole"

ROMA, 18 MAR - "FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato". Lo afferma - apprende l'Ansa da una fonte qualificata - la società nerazzurra. "Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano - aggiunge l'Inter - offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del Club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all'attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano". "Se dovesse essere confermato che l'Inter e la Proprietà non sono gradite all'attuale amministrazione - conclude la società nerazzurra -, sapremo prendere le decisioni conseguenti" (ANSA).