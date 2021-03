Tennis: torna Wimbledon, ma niente coda tifosi per biglietti

LONDRA, 18 MAR - Wimbledon quest'anno ci sarà, ma senza la sua tradizionale coda giornaliera di appassionati in attesa del biglietto. A poco più di tre mesi dall'inizio dei Championships, che tornano a disputarsi dopo la cancellazione dell'anno scorso a causa della pandemia da coronavirus, gli organizzatori hanno comunicato le prime preliminari regole, sotto forma di limitazioni, che verranno introdotte nel corso delle due settimane del torneo. A cominciare dal divieto di accamparsi in tenda, fuori dai cancelli dell'esclusivo All England Club, per assicurarsi un biglietto il giorno successivo. "Data la probabilità che permangano le esigenze di distanziamento sociale, e tenendo conto della salute e della sicurezza di tutto il pubblico, non ci saranno code, o rivendite di biglietti nel corso della giornata", si legge in una nota diffusa dall'organizzazione che spera - in accordo con le linee guida del governo - di poter accogliere un certo numero di spettatori sulle tribune. Ma, in attesa di capire meglio quale sarà la situazione in luglio e quanti tifosi potranno seguire il torneo dal vivo, i biglietti per assistere ai Championships verranno messi in vendita online non prima di giugno. (ANSA).