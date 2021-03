Calcio: Ghirelli, positiva intesa Figc-Ics per sostegno club

ROMA, 18 MAR - L'accordo tra Figc e Istituto per il Credito Sportivo per l'istituzione del Fondo di Sostegno al calcio - secondo Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- "arriva in un momento cruciale per i club di Serie C e di Serie B. La crisi pandemica ha determinato grave nocumento ai club, mettendone a serio rischio la stessa esistenza. E' da oltre un anno che le nostre società non hanno ricavi da stadio e i costi per il rispetto del protocollo sanitario sono estremamente onerosi." Grazie a questo provvedimento verrà dato "supporto alle esigenze di liquidità delle società associate alla nostra Lega, consentendo per ciascun club un finanziamento fino a 500.000 euro". Ciò inoltre "potrà consentire ai club di assorbire parte delle difficoltà attuali e future; penso, ad esempio, ai prossimi pagamenti per ritenute e contributi che sono stati dilazionati, qualora non si riuscissero a posticipare ulteriormente". "Ora abbiamo l'urgente necessità che il governo - conclude Ghirelli- emani il decreto Sostegno per intervenire a ristorare le spese sostenute per il rispetto del protocollo sanitario. Abbiamo altresì necessità del credito di imposta, della dilazione dei pagamenti dei canoni d'affitto delle infrastrutture sportive e di liquidità". (ANSA).