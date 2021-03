Calcio: De Rossi entra nello staff della Nazionale

ROMA, 18 MAR - La Nazionale riabbraccia Daniele De Rossi. L'ex centrocampista azzurro è da oggi ufficialmente nel gruppo dei collaboratori tecnici dell'Italia guidata da Roberto Mancini: si affiancherà dunque a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano, per iniziare una nuova avventura, questa volta in panchina. De Rossi questa mattina nella sede della FIGC ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell'Europeo. "Sono orgoglioso - commenta Daniele De Rossi - di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e l'opportunità". (ANSA).