Tennis: Musetti ai quarti di Acapulco, Fognini eliminato

ROMA, 18 MAR - Lorenzo Musetti passa anche il secondo turno del torneo 'Abierto Mexicano Telcel' Atp 500, dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari, che si sta disputando sul cemento di Acapulco in Messico. Eliminato invece Fabio Fognini. Il 19enne di Carrara n.120 al mondo ha eliminato al tie-break del terzo set lo statunitense Frances Tiafoe (n.56) per 2-6 6-3 7-6(7-1). Ora nei quarti sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov (n.16). Il 33enne di Arma di Taggia (Imperia) n.17 in Atp ha ceduto invece in due set per 6-4 6-3 al britannico Cameron Norrie, n.61 del ranking. (ANSA).